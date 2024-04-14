Галич выдвинула поклонникам условие, при котором с ней можно сфотографироваться на улице

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Ида Галич не отказывает в фотографиях воспитанным и вежливым поклонникам

0:39
Шоу-бизнес

Телеведущая и блогерша Ида Галич в беседе с Telegram-каналом "Звездач" призналась, что у нее воспитанные и вежливые поклонники, поэтому она никогда не отказывает в снимках.

Ида Галич не отказывает в фотографиях воспитанным и вежливым поклонникам
Фото: youtube.com by канал Galich Ida is licensed under public domain

Галич рассказала, что ее легко встретить в Москве, так как она каждый день выходит на прогулку.

"Я гуляю каждый день и стараюсь пройти десять тысяч шагов. Москвич обычный он идет с работы и ему без разницы Ида Галич там идет или нет", — улыбнулась Галич.

По ее словам, она может и побеседовать с поклонниками, если они не позволяют себе фамильярности.

Ранее Анастасия Костенко решила похудеть после четвертых родов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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