Родившая в 29 лет четвертого ребенка Анастасия Костенко раскрыла свой вес

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Ставшая в четвертый раз мамой Анастасия Костенко заявила о желании похудеть

0:43
Шоу-бизнес

Блогерша, модель и мать четверых детей Анастасия Костенко в своем блоге призналась, что недовольна своей фигурой, поэтому собирается привести свое тело в порядок.

Ставшая в четвертый раз мамой Анастасия Костенко заявила о желании похудеть
Фото: youtube.com by канал Семья Тарасовых is licensed under public domain

Она поделилась своими параметрами на данный момент и заявила, что собирается вернуться к спорту. Так, она продемонстрировала свою растяжку, напомнив, что с детства занимается гимнастикой.

"Идеальная выворотность либо есть, либо нет. Решила начать с коррекционной гимнастики и тренировки на мышцы тазового дна", — написала она.

При этом она отметила, что провела тренировку в компании двух тренеров — рядом с ней засветились старшие дочери.

Ранее певица Таисия Повалий рассказала об экономии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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