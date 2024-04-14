Родившая в 29 лет четвертого ребенка Анастасия Костенко раскрыла свой вес

Блогерша, модель и мать четверых детей Анастасия Костенко в своем блоге призналась, что недовольна своей фигурой, поэтому собирается привести свое тело в порядок.
Она поделилась своими параметрами на данный момент и заявила, что собирается вернуться к спорту. Так, она продемонстрировала свою растяжку, напомнив, что с детства занимается гимнастикой.
"Идеальная выворотность либо есть, либо нет. Решила начать с коррекционной гимнастики и тренировки на мышцы тазового дна", — написала она.
При этом она отметила, что провела тренировку в компании двух тренеров — рядом с ней засветились старшие дочери.
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