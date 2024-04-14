Юбилей не будет таким пышным: Аллу Пугачёва не собираются показывать по телевидению

Предстоящий юбилей Аллы Пугачевой, кажется, будет не таким пышным, как прежде. Обычно телевидение отмечало этот день настоящими теле-праздниками, но на этот раз руководство главных телеканалов объявило ей негласный бойкот.
Ранее все юбилейные программы о Примадонне на ТВ приносили хороший рейтинг, но в этом году не планируется ни одной крупной программы.
Даже в светских и шоу-бизнес программах не будет сюжетов о ее юбилее. Однако говорят, что Пугачева все же может сделать какое-то появление в известном интернет-шоу.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.