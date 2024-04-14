Куклачев раскрыл подробности трехчасовой операции на своем сердце

Юрию Куклачеву установили пять стентов на сердце во время операции

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев вышел на связь после обширного инфаркта и операции и сообщил, что ему установили пять стентов. Его слова приводит ТАСС.

Фото: youtube.com by канал Данила Поперечный is licensed under public domain

По его словам, он находился в сознании во время операции.

"Пять стентов он (врач) поставил. Если приживутся, пять лет можно быть спокойным. Правда, было очень сложно, больно. Но главное — я нужен еще России, и Господь мне дает пожить", — добавил он.

Артист высоко оценил действия сотрудников скорой помощи, дежурившей в "Вегас Сити Холле". Именно там во время юбилейного шоу Куклачеву стало плохо.

Сообщается, что 13 и 14 апреля состоятся оставшиеся представления юбилейного шоу "самый добрый клоун", но без юбиляра. Однако на качество спектакля это никак не скажется.

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