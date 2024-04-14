26-летний Моргенштерн собрался стать отцом — кто станет мамой его детей?

Моргенштерн* предложил возлюбленной Лизе Василенко завести детей

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* (внесен в реестр иноагентов) комментирует практически все публикации своей возлюбленной Лизы Василенко. Так, под одним из постов он предложил ей завести общих детей.

Фото: youtube.com by канал MORGENSHTERN is licensed under public domain

Рэпер и модель не отличаются стабильными отношениями, так, в прошлом году избранники расставались, но им удалось все наладить.

Так, в настоящее время в их паре царит гармония и любовь — Василенко на предложение музыканта ответила, что готова завести хоть миллион детей, лишь бы ее любили.

Поклонники не торопятся радоваться за пару, так как и от своей бывшей жены исполнитель хотел иметь много детей, но в итоге они развелись.

Ранее невеста Роберта Паттинсона раскрыла пол новорожденного ребенка.