26-летний Моргенштерн собрался стать отцом — кто станет мамой его детей?

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* (внесен в реестр иноагентов) комментирует практически все публикации своей возлюбленной Лизы Василенко. Так, под одним из постов он предложил ей завести общих детей.
Рэпер и модель не отличаются стабильными отношениями, так, в прошлом году избранники расставались, но им удалось все наладить.
Так, в настоящее время в их паре царит гармония и любовь — Василенко на предложение музыканта ответила, что готова завести хоть миллион детей, лишь бы ее любили.
Поклонники не торопятся радоваться за пару, так как и от своей бывшей жены исполнитель хотел иметь много детей, но в итоге они развелись.
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