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Анфиса Чехова прокомментировала слухи о ее похудении

Телеведущая Чехова отказалась от резекции желудка из-за боязни наркоза

0:52
Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова в YouTube-шоу "Намутить и взболтать" призналась, что не делала резекции желудка ради похудения.

Телеведущая Чехова отказалась от резекции желудка из-за боязни наркоза
Фото: youtube.com by Канал Просто такая генетика is licensed under public domain

По ее словам, один из диетологов предлагал ей такую операцию, так как на тот момент она весила порядка 90 кг и имела большие проблемы пищевого характера.

Но Чехова отказалась от его предложения, так как у подобной операции множество противопоказаний, а проводится она под общим наркозом. По ее словам, она этого очень боится еще с тех времен, как у нее случилась замерзшая беременность.

"Тогда я как на гильотину шла. Больше всего страшно, что сейчас будут давать наркоз", — рассказала она.

Похудеть телезвезде удалось лишь после того, как она перестала "издеваться" над собой.

Ранее пластический хирург Тимур Хайдаров предложил продавать плоть Филиппа Киркорова.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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