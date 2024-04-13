Анфиса Чехова прокомментировала слухи о ее похудении

Телеведущая Анфиса Чехова в YouTube-шоу "Намутить и взболтать" призналась, что не делала резекции желудка ради похудения.
По ее словам, один из диетологов предлагал ей такую операцию, так как на тот момент она весила порядка 90 кг и имела большие проблемы пищевого характера.
Но Чехова отказалась от его предложения, так как у подобной операции множество противопоказаний, а проводится она под общим наркозом. По ее словам, она этого очень боится еще с тех времен, как у нее случилась замерзшая беременность.
"Тогда я как на гильотину шла. Больше всего страшно, что сейчас будут давать наркоз", — рассказала она.
Похудеть телезвезде удалось лишь после того, как она перестала "издеваться" над собой.
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