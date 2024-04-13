Скандальный пластический хирург предложил продавать "кусочки" Киркорова в виде сувениров

Хайдаров пошутил над Жигаловой с предложением продавать плоть Киркорова

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пластический хирург Тимур Хайдаров в рамках YouTube-шоу "Директ" решил пошутить над журналисткой Аленой Жигаловой. Он предложил ей продавать брелоки с отрезанными кусками Филиппа Киркорова.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак is licensed under public domain

Он напомнил, что часто оперирует исполнителя, поэтому у него есть кое-какие запасы его плоти. Жигалова же решила уточнить, какой именно кусочек он собирается использовать для своей идеи. Хайдаров, смеясь, заявил: "Крайней плоти…".

Жигалова на это заметила, что пора ему перестать оперировать Киркорова, на котором уже "живого места не осталось". А спустя время догадалась, что Хайдаров принимает участие в проекте.

Еще одной довольной клиенткой пластического хирурга стала актриса Наталья Бочкарева. Недавно она показала свой живот после вмешательства, выразив свой восторг.

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