Роза Сябитова рассказала о ритуале, которым приманивает деньги

Телеведущая Роза Сябитова в беседе с "Телепрограммой" призналась, что использует денежное дерево для привлечения богатства. Она развешивает на нем банкноты.
Сваха призналась, что использует разные валюты, например, рубли и юани. Помимо дерева у нее есть китайский оберег в виде кошечки, которая машет ручкой, тем самым привлекая богатство.
Роза Сябитова поделилась своими некоторыми принципами в отношении денег — например, она не тратит больше, чем зарабатывает. Плюс она не тратит сразу же деньги, которые получила, а дает им полежать.
К своей финансовой грамотности она приучила и дочь — вместе они ведут постоянный учет прихода и расхода денежных средств, а большие покупки всегда планируют заранее.
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