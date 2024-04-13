Роза Сябитова рассказала о ритуале, которым приманивает деньги

Телеведущая Сябитова использует денежное дерево для привлечения богатства

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова в беседе с "Телепрограммой" призналась, что использует денежное дерево для привлечения богатства. Она развешивает на нем банкноты.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Сваха призналась, что использует разные валюты, например, рубли и юани. Помимо дерева у нее есть китайский оберег в виде кошечки, которая машет ручкой, тем самым привлекая богатство.

Роза Сябитова поделилась своими некоторыми принципами в отношении денег — например, она не тратит больше, чем зарабатывает. Плюс она не тратит сразу же деньги, которые получила, а дает им полежать.

К своей финансовой грамотности она приучила и дочь — вместе они ведут постоянный учет прихода и расхода денежных средств, а большие покупки всегда планируют заранее.

Ранее Иосиф Пригожин назвал самых популярных артистов в настоящее время.