"Это не SHAMAN": Пригожин рассказал, кого считает лучшим артистом в России

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Иосиф Пригожин назвал рэпера Macan исполнителем номер один в России

0:51
Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время концерта "Вечерний Звук" от стриминга "Звук" назвал молодого исполнителя Андрея Косолапова, выступающего под псевдонимом Macan, номер один в России на текущий момент.

Иосиф Пригожин назвал рэпера Macan исполнителем номер один в России
Фото: youtube.com by канал Вписка is licensed under public domain

Помимо этого мужчина считает певицу Анну Asti талантливой и крутой.

"MACAN сейчас номер один вроде бы, Анна Асти — тоже очень круто, она молодец, достойна", — сказал он.

Анна Asti в начале года сообщила, что перенесла операцию на ноге, которую давно запланировала, но переносила из-за работы. Позднее появилась информация, что из-за восстановления ее концерты будут переноситься, но артистка заверила, что вернулась к работе, а все ее выступления пройдут согласно графику.

Ранее соседи Аллы Пугачевой пожаловались на богатых жителей деревни.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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