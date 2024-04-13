Стало известно, почему соседи Пугачевой в поселке Грязь хотят судиться с певицей

Соседи певицы Пугачевой в деревне Грязь рассказали о проблемах шоумену Барецкому

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Стас Барецкий приехал в деревню Грязь, где находится замок певицы Аллы Пугачевой, который, по его словам, он выкупил и выслушал соседей исполнительницы. Об этом пишет NEWS.RU.

Фото: youtube.com by канал MightyFlights is licensed under public domain

Продавщица Валентина Иванова заметила, что в Грязи нет хороших магазинов, в которых можно было бы купить стильную одежду.

Помимо этого, она пожаловалась на то, что Пугачева и другие богатые соседи понастроили замков и заборов, закрыв жителям деревни проход к пруду.

"Они у нас последний "хвост" уже оттяпали, последний закрыли своими заборами", — сказала она.

К тому же женщина напомнила, что сам пруд следует очистить, так как сейчас в нем нельзя купаться.

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