Черная полоса Ивлеевой после "голой" вечеринки продолжается: на блогершу снова подали в суд с многомиллионным иском

На блогершу Ивлееву подали в суд с многомиллионным иском из-за неоткрывшегося бара

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

ООО "Депо" обратилось в суд с иском о привлечении к субсидиарный ответственности против блогерши Анастасии Ивлеевой и ее бывшего бизнес-партнера Дмитрия Аникина из-за неоткрывшегося бара. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Так, компания требует взыскать с ответчиков 23 млн рублей. Иск зарегистрирован в феврале 2024 года. По данным Mash, "Депо" уже судится с блогершей из-за неоплаченный аренды — они требуют выплатить им 7,1 млн рублей.

Анастасия Ивлеева создала "Капельницу-групп" в 2021 году, но бар так и не открыла.

Помимо этого на блогершу подал в суд экс-управляющий ее продакшн-компании Александр Мокров. Он требует взыскать с телеведущей 15,6 млн рублей из-за нарушения обязательств по договорам займа и кредита.

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