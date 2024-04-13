Сына Юрия Куклачева рассказал, как себя чувствует отец после пережитого инфаркта и трехчасовой операции на сердце

Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, заслуженный артист России и худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев в беседе с РИА Новости заявил, что отец после операции чувствует себя лучше.
Наследник смог пообщаться со знаменитым отцом и получил от него несколько важных указаний.
"Он раздавал ЦУ (ценные указания), как, что поменять в программе, чтобы шоу продолжалось. Я ему сказал: "Пап, успокойся, выздоравливай, все будет хорошо", — поделился Куклачев-младший.
Сообщается, что 13 и 14 апреля пройдут запланированные представления юбилейного шоу Куклачева "Самый добрый клоун". Дмитрий заверил, что даже в отсутствие отца качества спектакля не пострадает.
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