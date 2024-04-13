Заплаканная Анастасия Костенко рассказала о проблемах с новорожденным сыном

Ставшая мамой в четвертый раз Костенко со слезами пожаловалась на проблемы с лактацией

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная блогерша, модель Анастасия Костенко после госпитализации столкнулась с проблемами с лактацией. В своем блоге она призналась, что впервые взвешивала малыша, так как он выглядит худым.

Фото: youtube.com by канал Семья Тарасовых is licensed under public domain

Супруга экс-футболиста Дмитрия Тарасова призналась, что из-за стресса, наркоза и антибиотиков у нее перестало приходить молоко — поэтому новорожденный малыш Ярослав постоянно плакал, а она вместе с ним.

"Он плакал у груди, и я вместе с ним; и нет, это были не колики. Сынок активно набирал в росте, но вес набирался по нижней границе", — написала многодетная мама.

Она отметила, что в итоге ей все-таки удалось добрать вес — она почитала статьи консультантов по грудному вскармливанию и прислушалась к советам опытных подписчиц.

Ранее Анна Семенович предстала на публике в новом образе.