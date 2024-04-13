Постаревшая Анна Семенович удивила своей внешностью

Певица Анна Семенович появилась на публичном мероприятии в новом образе — так, она сменила причёску и стиль. Об этом пишет "Газета.ру".
46-летняя Анна Семенович позировала перед камерами в серебряной мини-юбке и черной футболке со стразами. Она окрасила волосы в хододный блонда с карамельными локонами и подстригла челку.
Помимо исполнительницы гостями вечеринки стали Олег Майами, Леша Свит, NILETTO, Ани Лорак, Мари Краймбрери и другие.
Анна Семенович прославилась участием в поп-группе "Блестящие". Она выступала на сцене вместе с Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008 году она стала заниматься сольной карьерой.
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