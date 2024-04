Почему Принц Гарри сожалеет о комментариях о принцессе Кейт

Эксперт утверждает, что Принц Гарри находится в болезненном состоянии после высказываний, содержащихся в его автобиографии, относительно принцессы Кейт. После публикации книги в 2023 году, Кейт была шокирована атаками на нее и других членов королевской семьи в книге и не стремится простить Гарри и Меган за их откровенное изображение королевской жизни.

Фото: GG.Govt.nz by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0