Почему Принц Гарри сожалеет о комментариях о принцессе Кейт

Принц Гарри испытывает боль после высказываний в автобиографии о принцессе Кейт

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Эксперт утверждает, что Принц Гарри находится в болезненном состоянии после высказываний, содержащихся в его автобиографии, относительно принцессы Кейт. После публикации книги в 2023 году, Кейт была шокирована атаками на нее и других членов королевской семьи в книге и не стремится простить Гарри и Меган за их откровенное изображение королевской жизни.

Фото: GG.Govt.nz by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0

Один из аспектов, который вызвал особое беспокойство, — это разглашение личных текстовых сообщений между Меган и Кейт, вызвавших конфликт в связи с платьем принцессы Шарлотты на свадьбе.

Принц Гарри также отметил, что Кейт не смогла преодолеть стереотипы и находила взаимодействие с Меган сложным. Сообщается, что после объявления о состоянии здоровья Кейт, Меган и Гарри выразили пожелания скорейшего выздоровления и просили оставить их в покое.