Почему Принц Гарри сожалеет о комментариях о принцессе Кейт

Эксперт утверждает, что Принц Гарри находится в болезненном состоянии после высказываний, содержащихся в его автобиографии, относительно принцессы Кейт. После публикации книги в 2023 году, Кейт была шокирована атаками на нее и других членов королевской семьи в книге и не стремится простить Гарри и Меган за их откровенное изображение королевской жизни.
Один из аспектов, который вызвал особое беспокойство, — это разглашение личных текстовых сообщений между Меган и Кейт, вызвавших конфликт в связи с платьем принцессы Шарлотты на свадьбе.
Принц Гарри также отметил, что Кейт не смогла преодолеть стереотипы и находила взаимодействие с Меган сложным. Сообщается, что после объявления о состоянии здоровья Кейт, Меган и Гарри выразили пожелания скорейшего выздоровления и просили оставить их в покое.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.