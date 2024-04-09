Хозяин квартиры, в которой жила Либерж Кпадону, сжёг вещи звезды "Дома-2" после её смерти

Вещи Либерж Кпадони сожгли из-за её тяжёлой болезни

Владельцу квартиры, которую снимала ныне покойная Либерж Кпадону, пришлось сжечь вещи участницы "Дома-2".

Фото: https://vk.com/id22355616 by ВК-аккаунт Либерж Кпадону is licensed under public domain

В вещах Либерж нашли документы из туберкулёзной больницы. Из них стало известно, что у Кпадону был туберкулёз последней стадии.

"Мы оба были в шоке. После того как вынесли её тело, забрали все её вещи, чтобы сжечь, — это требования санитарной безопасности", — цитирует слова соседки звезды "Дома-2" "АиФ".

Женщина рассказала, что Либерж часто посещала больницы, так как у неё был целый рад серьёзных заболеваний — панкреатит, диабет, грыжа.

Ранее возникал вопрос, куда пропали вещи Либерж Кпадону после её смерти.