Хозяин квартиры, в которой жила Либерж Кпадону, сжёг вещи звезды "Дома-2" после её смерти

Владельцу квартиры, которую снимала ныне покойная Либерж Кпадону, пришлось сжечь вещи участницы "Дома-2".
В вещах Либерж нашли документы из туберкулёзной больницы. Из них стало известно, что у Кпадону был туберкулёз последней стадии.
"Мы оба были в шоке. После того как вынесли её тело, забрали все её вещи, чтобы сжечь, — это требования санитарной безопасности", — цитирует слова соседки звезды "Дома-2" "АиФ".
Женщина рассказала, что Либерж часто посещала больницы, так как у неё был целый рад серьёзных заболеваний — панкреатит, диабет, грыжа.
Ранее возникал вопрос, куда пропали вещи Либерж Кпадону после её смерти.
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