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Бывшего участника "Дома-2" Виктора Шароварова обвинили в распространении наркотиков — Блокнот Старс

Экс-участника "Дома-2" задержали по подозрению в распространении наркотиков

0:39
Шоу-бизнес

Экс-участник "Дома-2" Виктор Шароваров рискует получить срок за распространение запрещённых веществ.

Экс-участника "Дома-2" задержали по подозрению в распространении наркотиков
Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

Бывшего участика телестройки Виктора Шароварова задержали за распространение наркотиков.

Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", мужчина прятал запрещённые вещества в подъезде жилого дома. Свёртки были обнаружены также в куртке Шароварова.

Сообщается, что звезда "Дома-2" работал с сообщником. Дело о привлечении Шароварова к уголовной ответственности передано в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что задержанный с наркотиками актёр Анатолий Руденко снова играет в театре.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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