Бывшего участника "Дома-2" Виктора Шароварова обвинили в распространении наркотиков — Блокнот Старс

Экс-участник "Дома-2" Виктор Шароваров рискует получить срок за распространение запрещённых веществ.
Бывшего участика телестройки Виктора Шароварова задержали за распространение наркотиков.
Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", мужчина прятал запрещённые вещества в подъезде жилого дома. Свёртки были обнаружены также в куртке Шароварова.
Сообщается, что звезда "Дома-2" работал с сообщником. Дело о привлечении Шароварова к уголовной ответственности передано в прокуратуру.
Ранее сообщалось, что задержанный с наркотиками актёр Анатолий Руденко снова играет в театре.
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