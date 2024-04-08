Бывшего участника "Дома-2" Виктора Шароварова обвинили в распространении наркотиков — Блокнот Старс

Экс-участника "Дома-2" задержали по подозрению в распространении наркотиков

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-участник "Дома-2" Виктор Шароваров рискует получить срок за распространение запрещённых веществ.

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Бывшего участика телестройки Виктора Шароварова задержали за распространение наркотиков.

Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", мужчина прятал запрещённые вещества в подъезде жилого дома. Свёртки были обнаружены также в куртке Шароварова.

Сообщается, что звезда "Дома-2" работал с сообщником. Дело о привлечении Шароварова к уголовной ответственности передано в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что задержанный с наркотиками актёр Анатолий Руденко снова играет в театре.