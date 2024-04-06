Жена рэпера T-Killah раскрыла секрет похудения после родов

Блогерша Мария Тарасова (Мария KAKDELA) в своем блоге ответила на вопрос о питании после родов для восстановления фигуры. Известно, что ей в короткие сроки удалось избавиться от 23 набранных за беременность килограммов.
Супруга музыканта Александра Тарасова, известного как T-Killah, рассказала, что может себе позволить все — и сыры, и блинчики, и батончики, просто сами порции очень маленькие.
"Это не осознанное решение, а случайность: завтракаю часто остатками от мелкого, обед могу не успеть", — поделилась звезда соцсетей.
Она призвала девушек не повторять ее опыт и не пропускать приемы пищи. Она напомнила, что выкладывает в соцсети лишь те фотографии, которые ей нравятся.
Ранее Настя Ивлеева подала в суд на поставщика картошки для своих чипсов.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.