Жена рэпера T-Killah раскрыла секрет похудения после родов

Жена рэпера T-Killah рассказала о своем питании после рождения сына

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Мария Тарасова (Мария KAKDELA) в своем блоге ответила на вопрос о питании после родов для восстановления фигуры. Известно, что ей в короткие сроки удалось избавиться от 23 набранных за беременность килограммов.

Фото: youtube.com by канал Ковалева слушает is licensed under public domain

Супруга музыканта Александра Тарасова, известного как T-Killah, рассказала, что может себе позволить все — и сыры, и блинчики, и батончики, просто сами порции очень маленькие.

"Это не осознанное решение, а случайность: завтракаю часто остатками от мелкого, обед могу не успеть", — поделилась звезда соцсетей.

Она призвала девушек не повторять ее опыт и не пропускать приемы пищи. Она напомнила, что выкладывает в соцсети лишь те фотографии, которые ей нравятся.

Ранее Настя Ивлеева подала в суд на поставщика картошки для своих чипсов.