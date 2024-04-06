Настя Ивлеева продолжает испытывать трудности с бизнесом после "голой" вечеринки

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Настя Ивлеева подала в суд на поставщика картошки для своих чипсов

0:48
Шоу-бизнес

Блогерша и актриса Анастасия Ивлеева обратилась в суд с иском против россиянки, которая поставляет картошку для ее чипсов. Звезда планирует отсудить 622 тысячи рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Настя Ивлеева подала в суд на поставщика картошки для своих чипсов
Фото: youtube.com by канал Настя Ивлеева is licensed under public domain

Так, сообщается, что компания ООО "Коленки пчелы", занимающаяся производством чипсов и газировки с лицом Ивлеевой, уличила предпринимательницу Людмилу Ботникову в поставках некачественного сырья. У блогерши в фирме доля в 45%, еще у двух совладельцев по 27,5%.

Известно, что руководство компании обратилось в суд с требованием взыскать 622 тысячи рублей с предпринимательницы из Оренбурга.

Ранее Лика Стар рассказала о черном списке Аллы Пугачевой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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