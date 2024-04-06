Брэд Питт высмеивает требования Анджелины Джоли о нераскрытии информации в соглашении

Брэд Питт отрицает претензии Анджелины Джоли по поводу нераскрытия информации

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Брэд Питт отвергает утверждения Анджелины Джоли о необходимости подписания нераскрытия информации в соглашении по поводу совместно владеемой французской винодельни Miraval.

Фото: инстаграмм аккаунт Анджелины Джоли

Он утверждает, что такие соглашения обычны для знаменитостей и не представляют собой особого бремени.

Питт утверждает, что целью было защитить репутацию бренда Miraval, чтобы избежать негативного воздействия на бизнес. Анджелина в свою очередь обвинила Брэда в физическом насилии в браке, что он отрицает.