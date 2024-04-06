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Брэд Питт высмеивает требования Анджелины Джоли о нераскрытии информации в соглашении

Брэд Питт отрицает претензии Анджелины Джоли по поводу нераскрытия информации

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Шоу-бизнес

Брэд Питт отвергает утверждения Анджелины Джоли о необходимости подписания нераскрытия информации в соглашении по поводу совместно владеемой французской винодельни Miraval.

Брэд Питт отрицает претензии Анджелины Джоли по поводу нераскрытия информации
Фото: инстаграмм аккаунт Анджелины Джоли

Он утверждает, что такие соглашения обычны для знаменитостей и не представляют собой особого бремени.

Питт утверждает, что целью было защитить репутацию бренда Miraval, чтобы избежать негативного воздействия на бизнес. Анджелина в свою очередь обвинила Брэда в физическом насилии в браке, что он отрицает.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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