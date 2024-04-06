Брэд Питт высмеивает требования Анджелины Джоли о нераскрытии информации в соглашении

Брэд Питт отвергает утверждения Анджелины Джоли о необходимости подписания нераскрытия информации в соглашении по поводу совместно владеемой французской винодельни Miraval.
Он утверждает, что такие соглашения обычны для знаменитостей и не представляют собой особого бремени.
Питт утверждает, что целью было защитить репутацию бренда Miraval, чтобы избежать негативного воздействия на бизнес. Анджелина в свою очередь обвинила Брэда в физическом насилии в браке, что он отрицает.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.