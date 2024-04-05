Элизабет Херли развеяла слухи о романе с принцем Гарри: "Это абсурд и смешно"

На эфире шоу с Энди Коэном актриса Элизабет Херли высмеяла слухи о том, что она была связана романтическими отношениями с принцем Гарри. В ответ на вопрос о возможных интригах с принцем, Херли рассмеялась, заявив, что это абсурдно и смешно.
Она отметила, что никогда не встречалась с Гарри и не имеет к нему никакого отношения. Слухи об их романе появились после публикации мемуаров принца, в которых он упомянул свою потерю девственности с женщиной старше его, проживавшей в сельской местности Глостершира, где также владела домом Элизабет Херли.
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