Дочь балерины Анастасии Волочковой потребовала от матери квартиру

Дочь Анастасии Волочковой поссорилась с матерью из-за спорной квартиры

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о конфликте с дочерью из-за недвижимости.

Фото: ВК-аккаунт Волочковой

Экс-прима Большого театра рассказала о разговоре со своей 18-летней дочерью Ариадной об имущественных вопросах. Девушка потребовала у матери квартиру.

Данный запрос балерине не понравился. Она сразу разъяснила дочери свою позицию по поводу недвижимости.

Волочкова посоветовала Ариадне по всем денежным и квартирным вопросам обращаться к отцу, который, по словам Анастасии, забрал у неё 3,5 миллиона долларов в 2008 году.

"Я ей сказала, что это моя квартира, мне её подарил Сулейман Керимов. И, если папа не гнушался спать в постели, где я спала с другим мужчиной, то извините, я никому ничего не должна! — рассказала Волочкова в YouTube-шоу "Алена, блин!".

Ранее постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается.