Викторию Боню отчитали за пропаганду экстремального похудения: это преступление

Виктории Боне объяснили, что она учит людей избавляться от лишнего веса опасными для здоровья методами.
Звезда "Дома-2" шокировала публику заявлением о том, что она собирается скинуть 5 килограммов за 5 дней. Такое быстрое избавление от лишнего веса подписчики назвали нездоровыми практиками.
"2 кг в месяц — это максимум, который без сбоев для организма. Уже пора бы понимать в этом возрасте такие базовые вещи";
"Зачем людей агитировать на преступление над своим организмом и здоровьем", — писали фолловеры под постом Бони.
Ранее Виктория Боня опубликовала фото в весе 59 килограммов и назвала себя "кабаном".
Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.