Викторию Боню отчитали за пропаганду экстремального похудения: это преступление

Викторию Боню отчитали за нездоровые методы похудения

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктории Боне объяснили, что она учит людей избавляться от лишнего веса опасными для здоровья методами.

Фото: Инстаграм Виктории Бони

Звезда "Дома-2" шокировала публику заявлением о том, что она собирается скинуть 5 килограммов за 5 дней. Такое быстрое избавление от лишнего веса подписчики назвали нездоровыми практиками.

"2 кг в месяц — это максимум, который без сбоев для организма. Уже пора бы понимать в этом возрасте такие базовые вещи"; "Зачем людей агитировать на преступление над своим организмом и здоровьем", — писали фолловеры под постом Бони.

Ранее Виктория Боня опубликовала фото в весе 59 килограммов и назвала себя "кабаном".