"Величайшие потери": стало известно, как пострадала группа "Пикник" после теракта в "Крокусе"

Директор "Пикника" рассказал об утрате всех инструментов и декораций группы при теракте

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Директор рок-группы "Пикник" Юрий Чернышевский в беседе с NEWS.RU рассказал, что при пожаре в "Крокусе" музыканты утратили все свои инструменты, декорации, сценические костюмы. Но потери коллектива не сравнятся с унесенными человеческими жизнями.

Фото: youtube.com by канал Пикник is licensed under public domain

Он отметил, что исполнители утратили абсолютно все, что собирали годами.

Однако музыканты не переживают из-за сгоревших декораций и инструментов, их больше беспокоит то, какое количество людей погибли в трагедии. По словам Чернышевского, участники коллектива каждый день читают информацию о жертвах.

"Это удивительно светлые, творческие люди, у которых, естественно, были какие-то планы, все абсолютно интересные, биографии интересные, действительно какие-то истории, которые вот в один момент прекратились, — подчеркнул он.

Рок-коллектив "Пикник" провел 27 марта концерт в Санкт-Петербурге, который начался с минуты молчания в память о погибших в теракте.

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