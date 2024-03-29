Вышел последний трек Пухляша, записанный им при жизни

Мать Дмитрия Красилова опубликовала последнюю песню сына "Моя весна"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мать шоумена Дмитрия Красилова, больше известного как Пухляш, Галина поделилась записью песни наследника "Моя весна". Трек артиста был выпущен уже после его смерти.

Фото: youtube.com by канал Димасик KRASILOVE is licensed under public domain

Женщина написала в своем блоге, что 29 марта 2024 года стало днем замечательных событий — вышла песня ее наследника "Моя весна" и родился внук.

"Слушайте песню и вспоминайте Диму", — отметила Галина.

Поклонники отметили, что песня получилась очень теплой и душевной, равно такой, каким был сам артист.

Дмитрий Красилов скончался скоропостижно в декабре прошлого года. Ему диагностировали эндокринопатию — болезнь, при которой нарушена работа эндокринных желез.

Ранее Сергей Бурунов сообщил о планах скинуть лишний вес.