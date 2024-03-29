Вышел последний трек Пухляша, записанный им при жизни

Мать шоумена Дмитрия Красилова, больше известного как Пухляш, Галина поделилась записью песни наследника "Моя весна". Трек артиста был выпущен уже после его смерти.
Женщина написала в своем блоге, что 29 марта 2024 года стало днем замечательных событий — вышла песня ее наследника "Моя весна" и родился внук.
"Слушайте песню и вспоминайте Диму", — отметила Галина.
Поклонники отметили, что песня получилась очень теплой и душевной, равно такой, каким был сам артист.
Дмитрий Красилов скончался скоропостижно в декабре прошлого года. Ему диагностировали эндокринопатию — болезнь, при которой нарушена работа эндокринных желез.
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