Сергей Бурунов честно признался, что он толстый и собирается худеть

Актер Сергей Бурунов изъявил желание скинуть лишний вес

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Сергей Бурунов в беседе с NEWS.RU сообщил, что собирается похудеть.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

По его словам, он задался целью избавиться от лишних килограммов. При этом он ответил на комплимент журналистов во время музыкальной премии "Новое Радио AWARDS".

"Ну это вы мне льстите, конечно, но приятно. Целей не ставил. [Разве что] сбросить вес", — отметил актер.

Сергей Бурунов занимается актерской деятельностью с 1998 года. Он снимается в кино, озвучивает зарубежные фильмы, принимает участие в ток-шоу и работает в театре.

Он сыграл роли в таких проектах, как "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Бременских музыканты", "Полицейский с Рублевки" и во многих других.

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