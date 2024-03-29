Сергей Бурунов честно признался, что он толстый и собирается худеть

Российский актер Сергей Бурунов в беседе с NEWS.RU сообщил, что собирается похудеть.
По его словам, он задался целью избавиться от лишних килограммов. При этом он ответил на комплимент журналистов во время музыкальной премии "Новое Радио AWARDS".
"Ну это вы мне льстите, конечно, но приятно. Целей не ставил. [Разве что] сбросить вес", — отметил актер.
Сергей Бурунов занимается актерской деятельностью с 1998 года. Он снимается в кино, озвучивает зарубежные фильмы, принимает участие в ток-шоу и работает в театре.
Он сыграл роли в таких проектах, как "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Бременских музыканты", "Полицейский с Рублевки" и во многих других.
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