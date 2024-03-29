43-летняя Юлия Барановская собралась рожать четвертого

Юлия Барановская хочет родить четвертого ребенка

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская в беседе с Super заявила, что хотела бы стать матерью в четвертый раз.

Фото: youtube.com by канал Арман Давлетяров is licensed under public domain

По ее словам, в настоящее время она не собирается рожать, так как сложно планировать детей. Но она уточнила, что ей неважен пол будущего малыша.

"Я знаю, что у меня есть желание, и оно огромное. И, мне кажется, тьфу-тьфу, что у меня в принципе дети неплохо получаются", — поделилась телеведущая.

Барановская отметила, что при рождении ребенка человек ничего не теряет, а лишь приобретает. Материнство артистка назвала удивительной вещью.

Она пояснила, что дети все только приумножают, в частности, любовь.

Юлия Барановская воспитает троих детей от футболиста Андрея Аршавина — Артема, Арсения и Софью.

Ранее Валерия назвала секрет прочных отношений.