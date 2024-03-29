43-летняя Юлия Барановская собралась рожать четвертого

Телеведущая Юлия Барановская в беседе с Super заявила, что хотела бы стать матерью в четвертый раз.
По ее словам, в настоящее время она не собирается рожать, так как сложно планировать детей. Но она уточнила, что ей неважен пол будущего малыша.
"Я знаю, что у меня есть желание, и оно огромное. И, мне кажется, тьфу-тьфу, что у меня в принципе дети неплохо получаются", — поделилась телеведущая.
Барановская отметила, что при рождении ребенка человек ничего не теряет, а лишь приобретает. Материнство артистка назвала удивительной вещью.
Она пояснила, что дети все только приумножают, в частности, любовь.
Юлия Барановская воспитает троих детей от футболиста Андрея Аршавина — Артема, Арсения и Софью.
Ранее Валерия назвала секрет прочных отношений.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".