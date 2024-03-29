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Валерия раскрыла секрет долгих отношений с Пригожиным

Певица Валерия считает общее мировоззрение одним из факторов крепкого брака

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Шоу-бизнес

Певица Валерия в беседе с Voice назвала общее мировоззрение одним из секретов сохранения крепких отношений.

Певица Валерия считает общее мировоззрение одним из факторов крепкого брака
Фото: youtube.com by канал Света вокруг света is licensed under public domain

По ее словам, не существует единого рецепта успешного брака, но общее мировоззрение играет не последнюю роль.

"Если твой человек, то пройдете с ним до конца, преодолеете все трудности", — объяснила исполнительница.

Валерия состоит в браке с продюсером Иосифом Пригожиным с 2004 года. Сам мужчина отмечал, что влюбился в будущую жену с первого взгляда, а вот артистка не сразу разглядела потенциального возлюбленного. В этом году они отметят 20 лет семейной жизни — фарфоровую свадьбу.

Ранее модель Мария Погребняк заявила, что скоро выйдет замуж во второй раз.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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