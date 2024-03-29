Валерия раскрыла секрет долгих отношений с Пригожиным

Певица Валерия считает общее мировоззрение одним из факторов крепкого брака

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия в беседе с Voice назвала общее мировоззрение одним из секретов сохранения крепких отношений.

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света is licensed under public domain

По ее словам, не существует единого рецепта успешного брака, но общее мировоззрение играет не последнюю роль.

"Если твой человек, то пройдете с ним до конца, преодолеете все трудности", — объяснила исполнительница.

Валерия состоит в браке с продюсером Иосифом Пригожиным с 2004 года. Сам мужчина отмечал, что влюбился в будущую жену с первого взгляда, а вот артистка не сразу разглядела потенциального возлюбленного. В этом году они отметят 20 лет семейной жизни — фарфоровую свадьбу.

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