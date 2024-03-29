"Кто жених?": Погребняк спустя год расставания с бывшим супругом сообщила, что собирается замуж

Модель и блогерша Мария Погребняк в эфире программы "Это нормально?!" на ТНТ заявил, что совсем скоро выйдет замуж во второй раз.
Она не стала называть дату грядущей церемонии. При этом ее близкая подруга, ведущая Ольга Бузова была удивлена такому заявлению.
"Хорошо, что ты об этом мне здесь сообщаешь!" — отметила телеведущая.
Мария Погребняк официально развелась с супругом, футболистом Павлом Погребняком в сентябре прошлого года. Вместе они прожили восемь лет, у них растет трое общих сыновей — Артем, Павел и Алексей.
В январе текущего года Погребняк заявила, что представит своего нового возлюбленного только с его разрешения. Известно, что у мужчины нет детей, он не был женат.
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