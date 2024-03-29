Бывшая жена Гуфа пожаловалась на трудности воспитания детей без отца

Блогер Айза пожаловалась на тяжесть воспитания детей в одиночестве

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Айза-Лилуна Ай, бывшая супруга репера Гуфа (Алексей Долматов) в своем блоге пожаловалась на трудности воспитания детей без отца.

Фото: youtube.com by канал Игорь Сергеев, он же Papa Media, он же Istomin is licensed under public domain

Она отметила, что быть единственным родителем в семье крайне непростая задача. Так, при болезнях ей становится тяжело следить за детьми и бытом.

"Когда ты заболеваешь, то все летит к чертям собачьим. А когда заболевает и родитель, и ребенок, то пиши пропало. Очень сложно вывозить", — поделилась блогерша.

У Айвы есть старший сын Сэм от рэп-музыканта Гуфа, с которым они разошлись на фоне наркозависимости музыканта. Младший сын блогерши Элвис появился в ее браке с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

В январе женщина сообщила, что перестала общаться с бывшими мужьями, но опровергла слухи о том, что якобы настраивает детей против отцов.

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