Максима Галкина* заметила в эконом классе самолёта

Комик Максим Галкин* стал иноагентом по решению Минюста РФ после своего ухода из России вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми в 2022 году.
Получив гражданство Израиля, он активно выступает за рубежом, негативно высказываясь о России и бывших коллегах.
В последнем видео, которое появилось в сети, Галкин* виден в эконом-классе самолета с детским рюкзаком на спине, что вызвало множество ироничных комментариев пользователей, предполагающих проблемы с финансами у комика после его ухода из России.
* — признан иностранным агентом.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".