Максима Галкина* заметила в эконом классе самолёта

Дошутился: у Галкина* закончились деньги, теперь летает только экономом

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Максим Галкин* стал иноагентом по решению Минюста РФ после своего ухода из России вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми в 2022 году.

Фото: flickr.com by Роб Старлинг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Получив гражданство Израиля, он активно выступает за рубежом, негативно высказываясь о России и бывших коллегах.

В последнем видео, которое появилось в сети, Галкин* виден в эконом-классе самолета с детским рюкзаком на спине, что вызвало множество ироничных комментариев пользователей, предполагающих проблемы с финансами у комика после его ухода из России.

* — признан иностранным агентом.