Сломала позвоночник: молодая жена Ивлева упала с ребенком на руках

Супруга шеф-повара Ивлева упала на лестнице с ребенком на руках

Жена телеведущего, шеф-повара Константина Ивлева получила травму после падения на лестнице с дочерью Никой на руках. О произошедшем она рассказала в своем блоге.

Фото: youtube.com by канал А поговорить? is licensed under public domain

По ее словам, они с наследницей ночью решили спуститься на первый этаж, чтобы перекусить, но она поскользнулась на ковролине.

"Ника была на руках. Упала на позвонок и сломала себе поперечные отростки в двух позвонках. Так что поеду сегодня к профессору, может, что-нибудь сделают мне, чтобы так не болело. Пока дома тусуюсь", — поделилась блогерша.

Валерия Куденкова стала второй женой телеведущего. Они официально зарегистрировали брак в феврале 2021 года, а через год на свет появилась их общая дочь Ника.

С первой женой Ивлев прожил 23 года, но, по его словам, после развода не смог выстроить с экс-возлюбленной нормальные отношения. У него есть двое старших детей — Матвей и Маруся.

Ранее стало известно, когда суд назначил заседание по иску Светланы Бондарчук к бывшему мужу.