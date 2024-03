Сломала позвоночник: молодая жена Ивлева упала с ребенком на руках

Жена телеведущего, шеф-повара Константина Ивлева получила травму после падения на лестнице с дочерью Никой на руках. О произошедшем она рассказала в своем блоге.

Фото: youtube.com by канал А поговорить? is licensed under public domain