Федор Бондарчук будет судиться с экс-супругой. Что не поделили бывшие возлюбленные?

Дело о разделе имущества бывших супругов Бондарчук будет рассмотрено судом в апреле

Симоновский суд Москвы 22 апреля начнет процесс по иску Светланы Бондарчук (Рудской) о разделе совместно нажитого имущества в браке с режиссером Федором Бондарчуком. Об этом пишет РИА Новости.

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Представители суда заявили, что заседание по иску назначено на 22 апреля. При этом подробности иска не разглашаются.

Известно, что журналистка и телеведущая Светлана Рудская требует изменить соглашение о разделе имущества, нажитого в браке.

Светлана и Федор Бондарчук прожили вместе 25 лет, воспитав двоих детей — сына Сергея и дочь Валерию. Они развелись в 2016 году. В настоящее время режиссер женат на актрисе Паулине Андреевой, родившей ему сына Ивана, а Светлана вышла замуж за продюсера Сергея Харченко, с которым воспитывает сына Петра.

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