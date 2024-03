Федор Бондарчук будет судиться с экс-супругой. Что не поделили бывшие возлюбленные?

Симоновский суд Москвы 22 апреля начнет процесс по иску Светланы Бондарчук (Рудской) о разделе совместно нажитого имущества в браке с режиссером Федором Бондарчуком. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain