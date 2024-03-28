Лепс спустя пять дней после трагедии в "Крокусе" устроил концерт

Народный артист России Григорий Лепс начал свое выступление в Королеве с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". Кадрами с концерта он поделился в своем блоге.
Певец признался, что уже вряд ли сможет подобрать такие слова, которые еще никто не говорил.
"Поэтому давайте вместе помолчим несколько секунд", — сказал Лепс.
Он также поделился со своими зрителями, что ему "тяжело работать", но приходится, так как "жизнь продолжается".
В Санкт-Петербурге группа "Пикник" также начала свой концерт с минуты молчания, а затем музыканты исполнили песню "Я — пущенная стрела".
Ранее Диана Арбенина показала свою 77-летнюю мать.
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