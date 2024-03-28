Лепс спустя пять дней после трагедии в "Крокусе" устроил концерт

Григорий Лепс начал концерт в Королеве с минуты молчания в память о жертвах теракта

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Григорий Лепс начал свое выступление в Королеве с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". Кадрами с концерта он поделился в своем блоге.

Фото: youtube.com by канал Григорий Лепс - Официальный Канал is licensed under public domain

Певец признался, что уже вряд ли сможет подобрать такие слова, которые еще никто не говорил.

"Поэтому давайте вместе помолчим несколько секунд", — сказал Лепс.

Он также поделился со своими зрителями, что ему "тяжело работать", но приходится, так как "жизнь продолжается".

В Санкт-Петербурге группа "Пикник" также начала свой концерт с минуты молчания, а затем музыканты исполнили песню "Я — пущенная стрела".

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