"Очень молодая": Диана Арбенина показала 77-летнюю мать, которая не выглядит на свой возраст

Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в своем блоге показала свою 77-летнюю мать в честь дня рождения.
Она обратилась к родительнице и призвала ее бодриться, также певица назвала маму "лучшим человеком на земле".
Подписчики Арбениной удивились тому, как выглядит Галина Федченко в свои годы — многие пишут, на вид женщине около 50 лет.
Диана Арбенина родилась в семье журналистов, поэтому в детстве часто была в редакциях и знает работу прессу изнутри. Сама исполнительница никогда не хотела идти по стопам родителей.
Арбенина начала писать свои песни в 1991 году, а после знакомства со Светланой Сургановой создала группу "Ночные снайперы".
Ранее Сергей Светлаков рассказал об отношениях с бывшей женой.
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