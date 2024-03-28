"Очень молодая": Диана Арбенина показала 77-летнюю мать, которая не выглядит на свой возраст

Диана Арбенина представила публике свою 77-летнюю мать

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в своем блоге показала свою 77-летнюю мать в честь дня рождения.

Фото: Telegram by Личный канал Дианы Арбениной в Telegram is licensed under public domain

Она обратилась к родительнице и призвала ее бодриться, также певица назвала маму "лучшим человеком на земле".

Подписчики Арбениной удивились тому, как выглядит Галина Федченко в свои годы — многие пишут, на вид женщине около 50 лет.

Диана Арбенина родилась в семье журналистов, поэтому в детстве часто была в редакциях и знает работу прессу изнутри. Сама исполнительница никогда не хотела идти по стопам родителей.

Арбенина начала писать свои песни в 1991 году, а после знакомства со Светланой Сургановой создала группу "Ночные снайперы".

Ранее Сергей Светлаков рассказал об отношениях с бывшей женой.