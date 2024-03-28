Блогера Оксану Самойлову уличили в присвоении чужих стихов

Блогер Оксана Самойлова выдала за свои стихи поэта Стаса Власова.
Самойлова записала трогательный социальный ролик с дочкой. В нём она затронула проблему взаимоотношений родителей и детей. Блогер растрогала подписчиков темой занятости родителей, которые не уделяют своим детям достаточного внимания.
Прочитанные стихи блогер выдала за свои, однако у этой версии появились свои противники. Оказалось, что стих был напечатан на портале "Стихи.ру" под авторством поэта Стаса Власова.
Ранее жена рэпера Джигана оказала помощь пожилой фантаке Сергея Лазарева из Сыктывкара, которую прозвали дискобабушкой за зажигательные танцы на концерте певца.
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