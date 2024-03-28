Блогера Оксану Самойлову уличили в присвоении чужих стихов

Оксану Самойлову овбинили в краже чужих стихов

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова выдала за свои стихи поэта Стаса Власова.

Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой

Самойлова записала трогательный социальный ролик с дочкой. В нём она затронула проблему взаимоотношений родителей и детей. Блогер растрогала подписчиков темой занятости родителей, которые не уделяют своим детям достаточного внимания.

Прочитанные стихи блогер выдала за свои, однако у этой версии появились свои противники. Оказалось, что стих был напечатан на портале "Стихи.ру" под авторством поэта Стаса Власова.

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