Оксана Самойлова оказала помощь пожилой фанатке Сергея Лазарева из Сыктывкара

Оксана Самойлова помогла диско-бабушке из Сыктывкара

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова включилась в оказание помощи пожилой землячке, которая прославидась танцем на концерте Сергея Лазарева.

Фото: Инстаграм Лазарева

Жена рэпера Джигана показала видео со словами благодарности от Лидии Утяшевой, известной как диско-бабушка.

Самойлова объяснила, что Сергей Лазарев уже снял квартиру пенсионерке, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, а Самойлова, по её словам, помогла обставить жильё бытовой техникой, а также наполнить кухню пожилой фанатки Лазарева посудой.

Она пообещала также исполнить мечту женщины посетить столицу.

"Сейчас у нее пока не получается приехать, но к лету, я думаю, мы всё-таки организуем приезд нашей бабушки в Москву", — рассказала Оксана.

Интерес к диско-бабушке у Самойловой возник, так как она, как и Лидия Утяшева, родом из республики Коми.