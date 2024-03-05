Оксана Самойлова оказала помощь пожилой фанатке Сергея Лазарева из Сыктывкара

Блогер Оксана Самойлова включилась в оказание помощи пожилой землячке, которая прославидась танцем на концерте Сергея Лазарева.
Жена рэпера Джигана показала видео со словами благодарности от Лидии Утяшевой, известной как диско-бабушка.
Самойлова объяснила, что Сергей Лазарев уже снял квартиру пенсионерке, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, а Самойлова, по её словам, помогла обставить жильё бытовой техникой, а также наполнить кухню пожилой фанатки Лазарева посудой.
Она пообещала также исполнить мечту женщины посетить столицу.
"Сейчас у нее пока не получается приехать, но к лету, я думаю, мы всё-таки организуем приезд нашей бабушки в Москву", — рассказала Оксана.
Интерес к диско-бабушке у Самойловой возник, так как она, как и Лидия Утяшева, родом из республики Коми.
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