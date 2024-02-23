Сергей Лазарев снял квартиру для "диско-бабушки" из Сыктывкара, которая лихо отплясывала на его концерте

Сергей Лазарев снял квартиру для "диско-бабушки" из Сыктывкара

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

На концерте в Сыктывкаре Сергей Лазарев был очарован пожилой поклонницей, которая отплясывала под его песни не менее, а может быть, даже более энергично молодых фанатов. После концерта Лазарев не мог забыть об этой зрительнице и решил её разыскать.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Певец выяснил, что женщину зовут Лидия Витальевна, она известна своим весёлым и заводным характером, но у неё жилищные и финансовые сложности. Кроме того, от неё отвернулись родственники. Лазарев тут же решил помочь "диско-бабушке", как прозвали Лидию Витальевну в соцсетях, и снял для неё квартиру.

"Сегодня Лидия Витальевна (наша диско-бабушка из Сыктывкара) заехала в отдельную квартиру с ремонтом, всеми удобствами, холодильником, телевизором — всё, как она и мечтала! Теперь за её жилищные условия можно не переживать", — написал Лазарев в своём телеграм-канале.

Он рассказал, что квартиру искали почти десять дней, потому что у Лидии Витальевны было много пожеланий (район, этаж и прочее). Когда квартира была найдена, диско-бабушка осталась довольна. Теперь осталось прописать новую хозяйку и найти социального работника, чтобы он присматривал за ней.

Лазарев отметил, что ему не нужна похвала и он рассказал эту историю не для того, чтобы показать, какой он хороший, а для того, чтобы подписчики просто вместе с ним порадовались за Лидию Витальевну. Также певец призвал поклонников делать добрые дела.