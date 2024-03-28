37-летняя Полина Гагарина показала идеальную фигуру в откровенном боди

Российская певица, наставница шоу "Голос" Полина Гагарина в своем Telegram-канале опубликовала фотоснимок в белом боди с декольте, выгодно подчеркивающем ее фигуру. Таким образом она отметила свой день рождения.
В своей публикации звезда поблагодарила Всевышнего за все те возможности, что у нее есть.
"За любимых и лучших на свете детей. За людей, которые рядом. За возможность быть нужной. За возможность приносить людям радость", — написала знаменитость.
Полина Гагарина стала победительницей второго сезона "Фабрики звезд" в 2003 году, также принимала участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2015", где заняла второе место.
Артистка воспитывает двоих детей от двух разных мужей — старшему сыну от актера Петра Кислова Андрею уже 16 лет, дочери Мие от фотографа Дмитрия Исхакова — шесть. В настоящее время знаменитость состоит в отношениях с танцором.
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