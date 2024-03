37-летняя Полина Гагарина показала идеальную фигуру в откровенном боди

Российская певица, наставница шоу "Голос" Полина Гагарина в своем Telegram-канале опубликовала фотоснимок в белом боди с декольте, выгодно подчеркивающем ее фигуру. Таким образом она отметила свой день рождения.

Фото: youtube.com by канал Polina Gagarina is licensed under public domain