Регина Тодоренко показала изуродованную спину

Телеведущая и певица Регина Тодоренко в своем блоге опубликовала фото в платье с вырезом на спине, который демонстрирует ее сколиоз.

