Регина Тодоренко показала изуродованную спину

Телеведущая и певица Регина Тодоренко в своем блоге опубликовала фото в платье с вырезом на спине, который демонстрирует ее сколиоз.
Хирург Хава Чемурзиева, отвечая на вопрос подписчиков, как принять свой внешний вид с искривленной спиной, использовала фотографию Тодоренко. Артистка в свою очередь репостнула запись к себе на страницу.
"На фото знаменитая телеведущая Регина Тодоренко демонстрирует свою неровную спину и прекрасную фигуру. Она живет активной жизнью, прекрасно выглядит и родила двоих детей", — написала специалист.
Хирург также подчеркнула, что телеведущей сколиоз никак не помешал, хотя она обычный человек.
Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым, с которым воспитывает двоих сыновей — Михаила и Мирослава.
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