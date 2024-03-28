Регина Тодоренко показала изуродованную спину

Тодоренко показала фото искривленной спины в платье с вырезом

Телеведущая и певица Регина Тодоренко в своем блоге опубликовала фото в платье с вырезом на спине, который демонстрирует ее сколиоз.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Регины Тодоренко в Инстаграм is licensed under public domain

Хирург Хава Чемурзиева, отвечая на вопрос подписчиков, как принять свой внешний вид с искривленной спиной, использовала фотографию Тодоренко. Артистка в свою очередь репостнула запись к себе на страницу.

"На фото знаменитая телеведущая Регина Тодоренко демонстрирует свою неровную спину и прекрасную фигуру. Она живет активной жизнью, прекрасно выглядит и родила двоих детей", — написала специалист.

Хирург также подчеркнула, что телеведущей сколиоз никак не помешал, хотя она обычный человек.

Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым, с которым воспитывает двоих сыновей — Михаила и Мирослава.

Ранее артисты записали популярные песни Муслима Магомаева в память о жертвах теракта в "Крокусе".