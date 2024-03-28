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Премьера! Российские артисты записали альбом с песнями Муслима Магомаева в поддержку жертвам теракта в "Крокусе"

Российские артисты записали альбом из песен Магомаева в память о жертвах теракта в "Крокусе"

0:56
Шоу-бизнес

Российские исполнители, среди которых певица Валерия, рэпер Баста, певица Люся Чеботина и другие, записали альбом популярных песен Муслима Магомаева в память о погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".

Российские артисты записали альбом из песен Магомаева в память о жертвах теракта в "Крокусе"
Фото: youtube.com by Канал БМчик - Персональный сайт Муслима is licensed under public domain

Пластинка, которая доступна для слушателей на стриминговых площадках, получила название "Голос мой услышь". Сообщается, что все доходы пойдут на помощь пострадавшим от теракта.

Артисты постарались бережно исполнить знаменитые песни и сохранить их мелодизм.

Концертный зал "Крокус Сити Холл", принадлежащий бизнесмену Азару Агаларову и его сыну Эмину, носил имя советского и российского оперного певца Муслима Магомаева. Он был близким другом семьи предпринимателей. Сообщается, что при пожаре вещи артиста удалось полностью сохранить, что уже назвали настоящим "чудом".

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что служит певице Валерии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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