Анастасия Костенко: "Я перенесла жуткий стресс, наркоз. Все это не прошло даром"

Анастасия Костенко поделилась осложнениями после родов

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После родов четвертого ребенка Анастасия Костенко испытывает серьезные проблемы со здоровьем, такие как шелушение кожи, сыпь и сокращение лактации.

Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Она провела несколько дней в больнице и сейчас активно борется с последствиями наркоза и стресса.

"Я перенесла жуткий стресс, наркоз, снова стресс и вот заканчиваю антибиотики. И все это не прошло даром, как итог — у меня шелушится кожа, местами слезает как после солнечного ожога, сыпь на подбородке, и самое грустное для меня — сокращение лактации", — прокомментировала Костенко.

В преддверии своего 30-летия она не планирует отмечать круглую дату из-за плохого самочувствия. Ее супруг, Дмитрий Тарасов, предпочитает не комментировать ситуацию публично.