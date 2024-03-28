Анастасия Костенко: "Я перенесла жуткий стресс, наркоз. Все это не прошло даром"

После родов четвертого ребенка Анастасия Костенко испытывает серьезные проблемы со здоровьем, такие как шелушение кожи, сыпь и сокращение лактации.
Она провела несколько дней в больнице и сейчас активно борется с последствиями наркоза и стресса.
"Я перенесла жуткий стресс, наркоз, снова стресс и вот заканчиваю антибиотики. И все это не прошло даром, как итог — у меня шелушится кожа, местами слезает как после солнечного ожога, сыпь на подбородке, и самое грустное для меня — сокращение лактации", — прокомментировала Костенко.
В преддверии своего 30-летия она не планирует отмечать круглую дату из-за плохого самочувствия. Ее супруг, Дмитрий Тарасов, предпочитает не комментировать ситуацию публично.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.