Миддлтон и принц Уильям не собираются мириться с Меган Маркл и принцем Гарри

Кейт Миддлтон заявила о своем диагнозе рака на ранней стадии и проходит лечение химиотерапией.
Согласно слухам, принц Гарри и Меган Маркл выразили поддержку Кейт после узнав о ее болезни, однако точные детали общения, будь то звонок, видеосвязь или сообщения, не уточняются. Об этом сообщает Daily Mail.
Возникают предположения о том, что Кейт и принц Уильям не делали Меган и Гарри своими соучастниками в своих проблемах, что свидетельствует о непростых отношениях между членами королевской семьи.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.