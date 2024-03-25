Миддлтон и принц Уильям не собираются мириться с Меган Маркл и принцем Гарри

Кейт Миддлтон объявила о своем раке: принимает химиотерапию

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заявила о своем диагнозе рака на ранней стадии и проходит лечение химиотерапией.

Фото: flickr.com by Graeme Maclean is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно слухам, принц Гарри и Меган Маркл выразили поддержку Кейт после узнав о ее болезни, однако точные детали общения, будь то звонок, видеосвязь или сообщения, не уточняются. Об этом сообщает Daily Mail.

Возникают предположения о том, что Кейт и принц Уильям не делали Меган и Гарри своими соучастниками в своих проблемах, что свидетельствует о непростых отношениях между членами королевской семьи.