Шатуновская ушла с поста гендиректора "Новой Голландии" из-за заявлений мужа о теракте в "Крокусе"

Генеральный директор петербургского пространства "Новая Голландия" Роксана Шатуновская добровольно ушла с должности после заявлений мужа о теракте в "Крокусе".
Шатуновская заявила об увольнении из "Новой Голландии" из-за скандала вокруг заявлений своего мужа, руководителя мебельного ателье "Зубровка" Николая Конашенка.
Мужчина в соцсетях назвал "Пикник" "чудовищной группой", и выразил уверенность в том, что на концертах западных звёзд ничего подобного не происходит.
Сама Роксана Шатуновская объяснила, что не поддерживает высказывания супруга и придерживается общечеловеческих ценностей.
Шатуновская занимала свою должность с 2011 года.
Один из участников группы "Пикник" рассказал, что у коллектива сгорели все инструменты, но концерт в Санкт-Петербурге всё же состоится.