Шатуновская ушла с поста гендиректора "Новой Голландии" из-за заявлений мужа о теракте в "Крокусе"

Гендиректор "Новой Голландии" уволилась из-за заявлений мужа о теракте в Крокус Сити Холле

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Генеральный директор петербургского пространства "Новая Голландия" Роксана Шатуновская добровольно ушла с должности после заявлений мужа о теракте в "Крокусе".

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Шатуновская заявила об увольнении из "Новой Голландии" из-за скандала вокруг заявлений своего мужа, руководителя мебельного ателье "Зубровка" Николая Конашенка.

Мужчина в соцсетях назвал "Пикник" "чудовищной группой", и выразил уверенность в том, что на концертах западных звёзд ничего подобного не происходит.

Сама Роксана Шатуновская объяснила, что не поддерживает высказывания супруга и придерживается общечеловеческих ценностей.

Шатуновская занимала свою должность с 2011 года.