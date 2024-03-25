На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты

Жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы показали ажиотажный спрос на концерт группы "Пикник", который состоится 27 марта.
На концерт музыкального коллектива "Пикник", который пройдёт в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, раскупили все билеты (более 3700 мест).
Россияне продемонстрировали огромный интерес к концерту группы спустя 5 дней после теракта в Крокус Сити Холле, где музыкантам не удалось выступить из-за атаки террористов.
Группа приняла решение не отменять выступление. Представители "Пикника" объяснили, что концерт будет благотворительным. Средства от продажи билетов пойдут на помощь пострадавшим от теракта в "Крокусе".
Ранее сообщалось, что барабанщик группы "Пикник" спасал людей в концертном зале Крокус Сити Холл.
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