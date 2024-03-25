Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из больницы выписали 16 пострадавших в результате теракта в "Крокусе"
В Закарпатье произошел митинг против методов мобилизации
Соловьёв сомневается, что УЕФА допустит юношеские сборные России к турнирам в 2024 году
Известные актёры, которые смогли вылечиться от заикания
Появилось сообщение о заминировании КДЦ "Измайловский"
ЕК инициировало расследование в отношении Apple и Meta*
Тирамису в стаканчиках: рецепт любимого десерта
Стюардесса рассказала о самых раздражающих привычках пассажиров
Песков высказался о безопасности объектов после теракта в "Крокусе"
Барабанщик группы "Пикник" спасал людей в Крокус Сити Холле: полез в задымлённый зал

Барабанщик группы "Пикник" спасал зрителей из задымлённого Крокус Сити Холла, рискуя жизнью

0:46
Шоу-бизнес

Один из музыкантов группы "Пикник" проявил мужество и спасал зрителей во время атаки террористов на Крокус Сити Холл.

Барабанщик группы "Пикник" спасал зрителей из задымлённого Крокус Сити Холла, рискуя жизнью
Фото: ВК-аккаунт группы Пикник

Скромный барабанщик группы "Пикник" Ильгиз Юнусов спасал зрителей, рискуя своей жизнью. Когда музыкантам удалось выбраться из атакованного зрительного зала, они не нашли своего барабанщика. Выяснилось, что участник группы остался, чтобы помогать людям, когда здание уже заволокло дымом.

"Наш товарищ прибыл в пропахшей гарью одежде. Как выяснилось, выбравшись из гримёрки, он полез назад в задымлённый зал, чтобы искать людей", — цитирует солиста группы "Джанни Родари" Константина Семина "КП".

Семин отметил, что из-за скромности Юнусов не желает, чтобы о его поступке рассказывали.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Посадите это под сиренью: оформите оригинально приствольный круг кустов — эти растения идеально подойдут

Под сиренью отлично растут эти растения.

Для посадки под сиренью подойдут хосты и ясколка войлочная
Рядом с чесноком отлично растут свёкла, капуста и ещё ряд растений
Посадите это рядом с чесноком: сэкономите место на участке, а растения получат взаимовыгодную пользу
С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
Российские "Герани" обесточили Одессу, ВС РФ заняли центр Новомихайловки Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Закройте "мёртвую" зону под деревьями: посадите это в приствольные круги - три интересных растения
Чужбина не приняла: актёры, которые вернулись в Россию
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Последние материалы
Садальский высказался о награждении школьников за мужество в "Крокус Сити Холле"
Сийярто: специалисты из России на объектах Венгрии работают с коллегами из ЕС
Пять ключевых рекомендаций о том, как подчеркнуть фигуру при выборе одежды для девушек plus-size
Блогерша Карина Нигай встречается с гонщиком Никитой Мазепиным
Дочь Михаила Задорнова опубликовала редкий снимок родителей
Эксперт Курочкин усомнился в блокировке Telegram ради борьбы с терроризмом
Метеоролог Ильин спрогнозировал потепление в Москве на предстоящей неделе до 15 градусов
На Украине заговорили об активной тактике ВС РФ
Власти Киева объявили о обнаружении обломков ракеты
Актриса Дарья Повереннова не требует от 31-летней дочери рожать внуков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников