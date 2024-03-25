Барабанщик группы "Пикник" спасал людей в Крокус Сити Холле: полез в задымлённый зал

Один из музыкантов группы "Пикник" проявил мужество и спасал зрителей во время атаки террористов на Крокус Сити Холл.
Скромный барабанщик группы "Пикник" Ильгиз Юнусов спасал зрителей, рискуя своей жизнью. Когда музыкантам удалось выбраться из атакованного зрительного зала, они не нашли своего барабанщика. Выяснилось, что участник группы остался, чтобы помогать людям, когда здание уже заволокло дымом.
"Наш товарищ прибыл в пропахшей гарью одежде. Как выяснилось, выбравшись из гримёрки, он полез назад в задымлённый зал, чтобы искать людей", — цитирует солиста группы "Джанни Родари" Константина Семина "КП".
Семин отметил, что из-за скромности Юнусов не желает, чтобы о его поступке рассказывали.
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