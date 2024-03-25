Неординарная 16-летняя дочь певицы Глюкозы рассказала о своем возлюбленном

Дочь Глюкозы Лидия поздравила возлюбленного с годовщиной отношений

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь певицы Глюкозы Лидия публично обратилась к своему возлюбленному и поздравила его с годом отношений. В настоящее время девушка отказывается называть имя избранника.

Фото: youtube.com by канал ПРОГОВОРИ is licensed under public domain

В публикации 16-летняя наследница артистки поблагодарила возлюбленного "за присутствие и счастье".

"Я уже не представляю свою жизнь без тебя, очень сильно люблю, ты лучшее, что со мной случилось. Я буду рядом, хоть все так сложно. Забирай мое разорванное сердце и помоги согреться этой весной", — написала девушка.

Известно, что певица Глюкоза приняла юношу и даже приглашала его на семейные вечеринки. Но она не показывает лица молодого человека, так как принимает желание детей не быть публичными.

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