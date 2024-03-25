"А где соболезнования?": Пугачева разозлила поклонников своим молчанием на фоне трагедии в "Крокусе"

Пугачеву раскритиковали за молчание на фоне трагедии в "Крокусе"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачева в своем блоге никак не отреагировала на теракт в подмосковном "Крокусе", чем сильно возмутила поклонников. Об этом пишет "КП".

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Изначально предполагалось, что 74-летняя артистка отказывается читать страшные новости по состоянию здоровья, однако, как выяснили журналисты, певица активно мониторит свою ленту в соцсетях.

Так, например, она написала комментарий украинской певице Наталье Могилевской, которой пришлось прервать концерт из-за воздушной тревоги.

"Ой, Наташа! Душой с вами. Ужас!", — написала Алла Пугачева.

Поклонники уличили певицу в лицемерии и напомнили, в какой именно стране ее всегда любили и ждали.

Ранее Яна Рудковская заявила, что не имеет претензий к владельцам "Крокус Сити Холла".