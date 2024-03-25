Стало известно, когда выйдут отмененные из-за теракта в "Крокусе" шоу "Маска" и "Сокровища Императора"

Российские телеканалы отказались от трансляции развлекательных телепередач на фоне случившейся трагедии в "Крокус Сити Холле". Стало известно новое расписание программ.
23 марта на телеканале НТВ решили не показывать шоу "Звезды", "Международная пилорама", "Ты не поверишь!" и "Квартирник НТВ у Маргулиса". 24 марта в эфир не вышли передачи "Маска"", "Звезды сошлись" и другие развлекательные проекты.
25 марта на ТНТ покажут четвёртый выпуск "Новой Фабрики звезд", а новый эпизод "Сокровище императора" появится на телеэкранах 31 марта. Собственно, в этот же день покажут и перенесенный выпуск "Маски" со специальным гостем.
Все четверо террористов, устроивших пожар и открывших огонь по зрителям в концертном зале "Крокус Сити Холл", задержали. Сейчас им вынесена мера пресечения в виде задержания под стражей вплоть до 22 мая. Всем грозит пожизненное заключение.
Ранее Сергей Жуков отреагировал на хейт из-за блата на "Новой Фабрике звезд".
Под сиренью отлично растут эти растения.