Стало известно, кто пропал в Крокус Сити Холле из членов коллектива группы "Пикник"

Директор группы “Пикник” сообщил, что в Крокусе пропала помощница руководителя коллектива

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Концертный директор группы "Пикник" рассказал, кого коллектив не досчитался после теракта в Крокус Сити Холле.

Фото: ВК-аккаунт группы Пикник

Директор "Пикника" Юрий Чернышевский объяснил, что они не могут отыскать помощницу руководителя музыкальной группы Екатерину Кушнер, которая перед концертом продавала мерч группы.

В списке погибших имя Екатерины не значится.

"Я нахожусь на связи с её семьёй, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец", — написал Юрий Чернышевский в социальных сетях.

Ранее концертный директор рассказал, что музыкантам удалось эвакуироваться из здания концертного зала после атаки террористов.