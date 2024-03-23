Стало известно, кто пропал в Крокус Сити Холле из членов коллектива группы "Пикник"

Концертный директор группы "Пикник" рассказал, кого коллектив не досчитался после теракта в Крокус Сити Холле.
Директор "Пикника" Юрий Чернышевский объяснил, что они не могут отыскать помощницу руководителя музыкальной группы Екатерину Кушнер, которая перед концертом продавала мерч группы.
В списке погибших имя Екатерины не значится.
"Я нахожусь на связи с её семьёй, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец", — написал Юрий Чернышевский в социальных сетях.
Ранее концертный директор рассказал, что музыкантам удалось эвакуироваться из здания концертного зала после атаки террористов.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.